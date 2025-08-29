Bologna: Spinelli (Fdi), ‘vergogna per chi usa istituzioni per messaggi sbagliati’

agenzia

Roma, 29 ago. “Il sindaco di Bologna Lepore ha dato di fatto il via ad un’assurda campagna a favore del consumo delle droghe e bene hanno fatto i colleghi parlamentari Lisei e Cavedagna a presentare un esposto. Quando ho letto la notizia che riguarda il Comune di Bologna, ho pensato ad uno scherzo ma i miei colleghi bolognesi mi hanno spiegato che è tutto vero. Da mamma, prima di tutto, sono indignata e da donna impegnata nelle istituzioni, provo molta vergogna per chi usa le istituzioni per mandare messaggi sbagliati ai giovani”. Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.