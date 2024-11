agenzia

Roma, 11 nov. “La seconda carica dello Stato non dovrebbe essere protagonista dello scontro politico. Soprattutto non dovrebbe fomentare polemiche strumentali e di parte. Il presidente La Russa usa i fatti di Bologna contro le opposizioni, secondo un vecchio vizio della destra. Non è degno della sua alta funzione“. Così Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera.

