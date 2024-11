Bolsonaro conta sull’aiuto di Trump per tornare al potere

agenzia

L'ex presidente invoca sanzioni Usa per ottenere un'amnistia

RIO DE JANEIRO, 29 NOV – L’ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, conta con l’aiuto del neo eletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump per tornare al potere nel suo Paese. “Trump è tornato e questo è un segnale che anche noi torneremo”, ha affermato in un passaggio di un’intervista con il Wall Street Journal. Già condannato all’interdizione dalle cariche elettive per 8 anni per abuso di potere politico e indagato per il suo ruolo cruciale nell’organizzazione del colpo di stato per tentare di impedire a Lula di insediarsi – che includeva un piano per uccidere il leader progressista – Bolsonaro e il suo partito fanno da tempo pressione sulle istituzioni per ottenere un amnistia e poter tornare in gioco. In questo senso l’ex capo di Stato ha suggerito che l’adozione da parte di Washington di sanzioni internazionali sul petrolio – sul modello di quelle imposte al Venezuela – potrebbe spingere la giustizia elettorale ad accettare la sua candidatura alla presidenza nel 2026 e il parlamento ad approvare l’amnistia per lui e i suoi sostenitori che hanno assaltato le sedi di parlamento, presidenza e Corte suprema l’8 gennaio 2023.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA