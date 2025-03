Bolsonaro insiste, ‘sarò candidato presidente al voto del 2026’

agenzia

'Tarcisio correrà, ma per la riconferma a governatore'

ROMA, 12 MAR – L’ex presidente conservatore brasiliano, Jair Bolsonaro (Pl), dichiarato ineleggibile fino al 2030, ha ribadito che sarà candidato alle elezioni dell’ottobre 2026 per la destra, insieme al suo alleato, il governatore di San Paolo, Tarcísio de Freitas (Repubblicani). “L’anno prossimo saremo entrambi candidati. Lui (Tarcísio) si candida per la rielezione a governatore e io per la presidenza. Per me non candidarmi sarebbe una negazione della democrazia”, ha dichiarato Bolsonaro, in visita ad un polo fieristico. Nonostante le dichiarazioni dell’ex capo di Stato, continuano tuttavia le speculazioni su un possibile piano B della destra per il 2026, con Tarcísio come candidato alla presidenza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA