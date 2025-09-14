Bolsonaro lascia i domiciliari per le cure in ospedale

agenzia

L'ex presidente accolto dai supporter con bibbie e bandiere

BRASILIA, 14 SET – L’ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha lasciato la sua residenza dove si trova agli arresti domiciliari, per la prima volta dalla sua condanna, per sottoporsi a cure mediche. Il leader di destra è stato scortato dalla polizia all’ospedale Star di Brasilia, dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes. Secondo il referto, Bolsonaro si deve sottoporre alle cure per alcune lesioni cutanee. Il nulla osta del magistrato prevede che l’ex capo di Stato rimanga nella struttura sanitaria solo il tempo strettamente necessario, mentre i suoi avvocati dovranno presentare al tribunale un certificato medico entro 48 ore. L’ex presidente è stato accolto da un gruppo di sostenitori ammantati dalla bandiera nazionale, alcuni con la Bibbia in mano, ma ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Bolsonaro è agli arresti domiciliari dal 4 agosto, per aver violato alcune misure cautelari, e si trova sotto la stretta sorveglianza della polizia per i timori di un suo tentativo di fuga. Nei giorni scorsi, la Corte suprema ha condannato il leader di destra a una pena di 27 anni e tre mesi, perché ritenuto colpevole di aver guidato un tentativo di colpo di Stato, per impedire l’insediamento del presidente progressista Luiz Inacio Lula da Silva, dopo le elezioni del 2022.

