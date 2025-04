Bolsonaro lascia la terapia intensiva dopo 12 ore di intervento

agenzia

Bollettino medico, 'è clinicamente stabile e senza dolori'

BRASILIA, 14 APR – L’ex presidente Jair Bolsonaro ha trascorso la notte nell’ospedale privato DF Star di Brasilia, dove si sta riprendendo da un’operazione durata dodici ore per curare un’ostruzione intestinale. Secondo la moglie Michelle, l’ex presidente ha lasciato l’unità di terapia intensiva nelle prime ore del mattino ed è stato trasferito in una stanza del centro medico. “Il mio amore è già nella stanza”, ha scritto Michelle sui social media, postando una foto dei medici responsabili dell’operazione, descritti come “angeli sulla Terra”. “Per 12 ore Dio ha usato le mani di questa meravigliosa squadra per prendersi cura del mio amore. La mia eterna gratitudine a questa straordinaria équipe medica che, con precisione, competenza e umanità, ha condotto le 12 ore di intervento del nostro capitano. Le vostre cure hanno fatto la differenza”, ha sottolineato. Secondo il bollettino medico diffuso ieri sera, l’intervento, definito “importante” si è svolto senza complicazioni e non è stata necessaria alcuna trasfusione di sangue. Bolsonaro “è clinicamente stabile, senza dolori, riceve supporto clinico e nutrizionale e misure per prevenire le infezioni”, si legge nel comunicato. Da quando è stato accoltellato durante un evento elettorale nel 2018, il leader ultraconservatore è stato operato svariate volte. Venerdì scorso si era sentito male mentre si trovava a Rio Grande do Norte, in un tour per promuovere l’amnistia per gli attacchi ai palazzi della democrazia dell’8 gennaio 2023.

