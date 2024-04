Bolsonaro shock, ‘nessuno mi arresta, sparerò per uccidere’

agenzia

L'ex presidente alle corde per l'inchiesta sul colpo di Stato

BRASILIA, 02 APR – La prospettiva sempre piu’ imminente di un’incarcerazione nel quadro dell’inchiesta sul tentativo di colpo di stato di gennaio del 2023 ha portato l’ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, a ribadire che resistera’ agli arresti e che e’ disposto a “sparare per uccidere”. Lo avrebbe affermato, riferisce il portale ‘Metropoles’, in una recente conversazione con un deputato del suo partito (Partido Liberal – Pl). Bolsonaro, già al centro di numerose inchieste anche per corruzione, si era espresso per la prima volta in questi termini ad agosto del 2022 a fronte della concreta possibilità di una sconfitta alle imminenti elezioni presidenziali. “Sparero’ per uccidere, a me nessuno mi arresta. Preferisco morire”, disse in quell’occasione. Tuttavia quando la giustizia gli sequestrò il passaporto a febbraio – temendo un ordine d’arresto imminente – Bolsonaro si rifugiò per due giorni nell’ambasciata d’Ungheria a Brasilia pronto a chiedere asilo al governo del primo ministro Viktor Orban.

