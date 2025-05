Bolzano: Biancofiore, ‘ora stagione rinnovamento con rapporto proficuo con Svp’

agenzia

Roma, 19 mag. “La vittoria di Corrarati può dare il via a una stagione di totale rinnovamento per Bolzano, grazie anche a un rapporto serio e proficuo tra la Svp e il centrodestra nazionale guidato da Giorgia Meloni. Governare Bolzano significa dare continuità e sostegno all’alleanza in Provincia e in Regione, ma soprattutto dare risposte coordinate ai bolzanini che pretendono –giustamente- che la loro città torni ai fasti di un tempo: bella, sicura, ridente, funzionante e accogliente per chi vi risiede. Solo così la politica potrà evitare un’ulteriore disaffezione dell’elettorato, che preoccupa”. Lo dice Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.