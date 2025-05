Bomba California, l’autore aveva annunciato l’attacco

agenzia

'Odio la vita, sono contrario alla fecondazione in vitro'

WASHINGTON, 18 MAG – Guy Edward Bartkus, il 25enne autore di un attentato ad una clinica per la fecondazione assistita aveva lasciato un messaggio in cui spiegava le ragioni del suo gesto estremo. “Sono arrabbiato per il fatto di esistere e perché nessuno mi ha chiesto il permesso di farmi nascere”, dice in un audio di 30 minuti. “Sono fortemente contrario alla fecondazione in vitro, è estremamente sbagliata. Persone che hanno figli a tavolino. Quanto ci può essere di più stupido?”, attacca. Bartkus aveva anche installato un treppiede con una telecamera per filmare l’aggressione ma il video non è mai stato caricato sul suo sito, dove invece è stato trovato l’audio. In una sezione ‘domande e risposte’ del suo sito racconta inoltre che la migliore amica Sophie condivideva le sue idee ed è morta di recente dopo aver convinto il suo fidanzato a spararle nel sonno. “Avevamo concordato che se uno di noi fosse morto, l’altro lo avrebbe seguito presto”, scriveva Bartkus. La giovane menzionata dall’attentatore potrebbe essere la ventisettenne Sophie Tinney, morta a Fox Island, nello Stato di Washington, il 22 aprile. Per la polizia sarebbe stato il suo fidanzato ad ucciderla, il ventinovenne Lars Eugene Nelson, dopo essere stato convinto da lei.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA