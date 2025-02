Bonafè (Pd), nuovo decreto Albania una follia, governo si fermi

agenzia

'Crea scontro tra poteri senza precedenti e spreco di risorse'

ROMA, 09 FEB – “Le dichiarazioni di Foti su un nuovo intervento del governo per i centri in Albania sono molto preoccupanti: perseverare è diabolico, il governo fermi questa follia istituzionale che sta creando uno scontro tra poteri senza precedenti e uno spreco di risorse”. Lo dichiara in una nota la capogruppo del Pd in commissione Affari Costituzionali alla Camera, Simona Bonafè. La dem si riferisce ad un’intervista rilasciata oggi dal ministro di FdI a Repubblica in cui, alla domanda se il governo sui centri in Albania aspetterà la decisione della Corte di giustizia europea o interverrà prima con un nuovo decreto, risponde: “Intanto nella corte numerosi stati Ue hanno aderito alla nostra posizione. Il che smentisce la narrazione della sinistra che descrive questa politica come dissennata e contro le regole europee. Non è così. Dopodiché valuteremo se intervenire con un nuovo provvedimento prima della sentenza”. Bonafé, dunque, aggiunge: “Il governo insiste nel tentativo inaccettabile di scegliersi i magistrati e riscrivere le regole in corsa. I centri in Albania, oltre ai dubbi di legittimità, sono già un enorme spreco di risorse pubbliche: oltre un miliardo di euro per strutture ancora inutilizzate. Il governo si fermi invece di proseguire su questa strada fallimentare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA