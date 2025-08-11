Bonus Psicologo 2025, domande dal 15 settembre

agenzia

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale decreto riparto delle risorse

ROMA, 11 AGO – Domande dal 15 settembre al 14 novembre 2025 per accedere al contributo del bonus psicologo. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto il decreto interministeriale (Salute-Mef) sul riparto delle risorse relative all’anno 2025. La finestra temporale per presentare la richiesta, è stata individuata dall’inps, di intesa con il ministero della Salute. Il beneficio, riferisce in una nota il ministero della Salute, è destinato ai cittadini con un reddito Isee in corso di validità non superiore ai 50mila euro e riconosce fino a 50 euro per seduta per un massimo di 1.500 euro per beneficiario. Il contributo può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile presso gli specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti – Albo degli Psicologi – che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (Cnop). La domanda per accedere al contributo può essere presentata annualmente esclusivamente in via telematica accedendo al portale web dell’Inps (www.inps.it). Sul sito dell’Inps sono disponibili tutte le informazioni su entità, modalità e requisiti per l’assegnazione del bonus psicologo.

