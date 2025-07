Booker prolunga con Phoenix, 2 anni per 145 milioni di dollari

agenzia

Ha una media di oltre 25 punti nelle ultime sette stagioni

LOS ANGELES, 10 LUG – Il playmaker dei Phoenix Suns Devin Booker ha prolungato il suo contratto per la cifra record di 145 milioni di dollari (124 milioni di euro). Lo riporta l’emittente sportiva ESPN. Booker, 28 anni, quattro volte All-Star e due volte campione olimpico, gioca per i Suns dal 2015. Ora ha un contratto fino al 2029-2030. Il suo stipendio annuo di 72,5 milioni di dollari (62 milioni di euro) è il più alto mai concesso nell’ambito di un prolungamento nel basket americano. Supera quello del playmaker canadese Shai Gilgeous-Alexander, che ha appena firmato un contratto quadriennale con Oklahoma City dopo il titolo NBA per 285 milioni di dollari (243 milioni di euro), ovvero 71,25 milioni di dollari (61 milioni di euro) a stagione. Booker ha una media di oltre 25 punti nelle ultime sette stagioni ed é il miglior marcatore di sempre dei Suns. La franchigia dell’Arizona ha raggiunto le finali NBA nel 2021 (battuta da Milwaukee), ma in questa stagione non è riuscita a qualificarsi per i playoff, nonostante avesse Bradley Beal e Kevin Durant tra le sue fila. Quest’ultimo, 37 anni, è stato poi ceduto a Houston. Coach Mike Budenholzer è stato licenziato ad aprile e sostituito a giugno dal quarantenne Jordan Ott, che sarà il suo primo allenatore.

