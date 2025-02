Boom delle App per pregare, ‘rosario’ tra i Google trends

agenzia

In corrispondenza ricovero del Papa, molti cercano orazioni web

ROMA, 26 FEB – “Rosario online”, “Rosario per il Papa oggi”, “Preghiera per Papa Francesco” o anche soltanto “Rosario” sono alcune delle ricerche che in questi giorni di ricovero del Santo Padre hanno registrato un’impennata su Google, in base ai dati di Trends in Italia. Con picchi, in alcuni casi, in corrispondenza del 24 febbraio, giorno in cui è partita la maratona di preghiera a piazza San Pietro e “Rosario Vaticano” è stato cercato su Google. I fedeli, in questi giorni, hanno digitato sul motore di ricerche anche “app per rosari” con un picco il 22 febbraio. Simili ricerche sono state effettuate anche su Youtube dove la parola “rosario” sembra essere in lieve risalita.

