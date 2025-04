Borsa: accelerano Mediobanca +5% e Mps +4%

agenzia

Sugli scudi anche Prysmian e Pirelli. Debole Campari

MILANO, 25 APR – Mediobanca e Mps sugli scudi a Piazza Affari e nel primo pomeriggio in accelerazione con un rialzo rispettivamente del 5 e del 4 per cento. Proseguono ben intonati anche gli altri titoli bancari in un listino che prende slancio (Ftse Mib +1,2%). Unicredit sale del 2,3%, Intesa Sanpaolo dell’1,94% e Banca Mediolanum del 2,18 per cento. Bene anche gli industriali Prysmian (+3,2%) e Pirelli (+3%). Deboli Campari (-1%) e Amplifon (-0,22%).

