Borsa: Asia cauta con Tokyo piatta, Europa verso calo

agenzia

Negativi anche i future su Wall Street

MILANO, 28 MAG – Borse di Asia e Pacifico all’insegna della cautela dopo il rally di Wall Street sulla decisione del presidente Usa Donald Trump di rinviare l’introduzione di dazi del 50% all’Ue. Piatta Tokyo con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto quando il listino di riferimento Nikkei si assestava sui massimi in due settimane. Poco mossa Shanghai (+0,04%). Deboli Hong Kong (-0,66%) e Shenzhen (-0,19%). Forte invece Seul (+1,25%) grazie ai guadagni dei titoli tecnologici. L’attesa è di un avvio in calo per l’Europa, così come sono negativi i future su Wall Street. Tra i macro già diffusi l’occupazione tedesca che esta stabile ad aprile.

