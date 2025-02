Borsa: Asia cauta in attesa dei dazi Usa

agenzia

I conti di Apple e Intel spingono i future Usa. Sale il petrolio

MILANO, 31 GEN – Seduta poco mossa per le Borse asiatiche, dove i listini di Shanghai, Shenzhen e Hong Kong restano chiusi per le festività del capodanno lunare. Tokyo ha segnato un rialzo dello 0,15%, Sydney dello 0,45% mentre Seul ha ceduto lo 0,77%. I future sull’Europa e sugli Stati Uniti sono in leggero rialzo, con l’umore degli investitori che beneficia dei risultati superiori alle attese dei colossi tech Apple e Intel. Il dollaro si apprezza nei confronti delle principali valute in attesa che domenica il presidente Usa, Donald Trump, applichi dazi del 25% su circa 900 milioni di dollari di prodotti del Messico e del Canada. Il cambio con l’euro è poco mosso, a 1,0399. Sul fronte dei prezzi oggi sono attesi i dati sull’inflazione a gennaio di Francia e Germania, oltre al deflatore Pce negli Usa, uno degli indicatori preferiti della Fed per misurare i trend inflazionistici. In rialzo il petrolio (+0,8% il Wti a 73,28 dollari al barile) con Goldman Sachs che avverte sul fatto che i mercati delle materie prime stanno scommettendo sul fatto che i dazi possano includere anche materie prime come il greggio.

