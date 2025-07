Borsa: Asia contrastata, future Europa in rosso, Tokyo -0,11%

agenzia

Avanti con le trimestrali, intervengono Bailey, Powell e Lagarde

MILANO, 22 LUG – Borse contrastate in Asia e Pacifico per l’effetto combinato tra negoziazioni sui dazi e trimestrali. Tokyo, che riapre dopo un fine settimana prolungato, ha ceduto lo 0,11% sull’onda lunga del voto in Giappone. Pesanti Taiwan (-1,51%) e Seul (-1,27%), in lieve rialzo Sidney (+0,1%), ancora aperte Hong Kong (+0,3%), Shanghai (+0,35%), Mumbai (-0,02%) e Singapore (-0,22%). Negativi i future sull’Europa, contratati invece quelli sui listini Usa in assenza di dati macroeconomici rilevanti, mentre sono previsti gli interventi del governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey, del presidente della Fed Jerome Powell e della numero uno della Bce Christine Lagarde. In calendario giovedì il direttivo della Bce sui tassi, che gli analisti prevedono invariati. In rialzo il dollaro a 0,85 euro, 147,9 yen e 0,74 sterline, positivo l’oro (+0,57% a 3.384,94 dollari l’oncia), contrastati il greggio (Wti -0,89% a 66,6 dollari al barile) e il gas naturale (+0,26% a 33,24 euro al MWh). Deboli sulla piazza di Tokyo i farmaceutici Sumitomo (-4,95%) e Shionogi (-2,77%), gli automobilistici Mitsubishi (.1,37%) e Toyota (-0,78%) e i colossi dell’elettronica Nikon (-2,03%), Casio (-1,03%) e Sony (-0,73%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA