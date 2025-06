Borsa: Asia contrastata, in Europa attenzione al settore energia

agenzia

Tokyo -0,75%, HOng Kong +0,72%, future europei in rialzo

MILANO, 20 GIU – Le Borse in Asia sono contrastate ma in Europa si prepara un avvio in rialzo con i futures azionari che salgono. Sotto osservazione i titoli energetici che in Europa potrebbero essere più deboli, dopo che il petrolio è crollato (-3%). Il ‘conto alla rovescia’ di Trump, due settimane per decidere se unirsi a Israele nella guerra con l’Iran tengono il mondo con il fiato sospeso. Tokyo è in rosso (-0,75%) e così la Cina (Shanghai -0,09%) ma le altre Piazze salgono, Hong Kong guadagna lo 0,72%, Seul l’1,48%, Taiwan lo 0,19 per cento.

