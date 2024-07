Borsa: Asia corre con attesa tassi Fed, Tokyo (+1,9%) ai massimi

agenzia

Incerti i future sull'avvio dei listini europei

MILANO, 09 LUG – Mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico in chiaro rialzo in scia a Wall street e all’attesa per un calo dei tassi della Fed in settembre. La Borsa di Tokyo chiude con un aumento dell’indice Nikkei 225 dell’1,9% ai suoi massimi storici, seguita da Shanghai e Shenzhen in aumento rispettivamente dell’1,3% e dell’1,8%. Forti soprattutto i titoli tecnologici. Più cauta Sidney, comunque in aumento dello 0,8%, con Hong Kong e Seul in crescita dello 0,3%. Incerti i future sull’avvio dei listini europei.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA