Borsa: Asia debole ma la Cina tiene con il tech, lente sulla Fed

agenzia

Future europei in calo, Wall Street vista positiva

MILANO, 24 SET – Borse di Asia e Pacifico deboli, sulla scia delle perdite registrate durante la notte a Wall Street, in un clima di crescente incertezza sul futuro dei tassi di interesse statunitensi, con i titoli tecnologici che hanno perso ulteriore terreno dopo il forte rialzo delle ultime settimane. Anche l”indice dei responsabili degli acquisti giapponesi e l’inflazione australiana superiore alle attese hanno pesato sul clima delle Piazze azionarie. Le azioni cinesi hanno fatto eccezione, registrando lievi guadagni grazie a un certo ottimismo sulle ulteriori misure di stimolo da parte di Pechino. Anche i titoli tecnologici cinesi hanno recuperato terreno dopo il calo registrato all’inizio della settimana. A scambi in corso Shanghai sale dello 0,76%, Shenzhen dell’1,23% e Hong Kong dell’1,16%. Piatta invece Tokyo (+0,12%). In calo Seul (-0,51%) e Sydney (-0,92%). I future sull’Europa sono negativi mentre sono con il segno più quelli su Wall Street. Per l’agenda dalla Germania è atteso l’indice Ifo mentre dagli Usa sono previsti in ripresa i dati sulle vendite di case nuove, a cui si aggiungono quelli dell’Aie sulle scorte di greggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA