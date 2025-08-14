agenzia
Borsa: Asia fiacca in attesa della Fed, debole Tokyo (-1,3%)
Incerti i futures sull'avvio dei listini europei
MILANO, 14 AGO – Mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico generalmente deboli in attesa di segnali più chiari dalla Federal reserve su un possibile taglio dei tassi in settembre. Tokyo, appesantita anche da alcune trimestrali societarie al di sotto delle stime, cede in chiusura l’1,3% con l’indice Nikkei 225. In calo dello 0,4% Hong Kong e fiacche le Borse cinesi. Piatta la chiusura di Seul, in rialzo dello 0,5% Sidney. Incerti i futures sull’avvio dei mercati europei.
