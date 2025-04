Borsa: Asia in ordine sparso, attesa sui dazi, Tokyo +0,38%

agenzia

Future contrastati, occhi su Cina, mercoledì Pil Germania e Usa

MILANO, 28 APR – Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico nel primo giorno della settimana finanziaria. Gli investitori attendono sviluppi sui negoziati con gli Usa per i dazi e nuovi stimoli alla crescita economica da parte del governo di Pechino. Tokyo ha guadagnato lo 0,38%, Taiwan lo 0,81%, Seul ha ceduto lo 0,03% e Sidney ha guadagnato lo 0,36%. Ancora aperte Hong Kong (+0,13%), Shanghai (-0,08%), Mumbai (+1,07%) e Singapore (-0,37%). Positivi i future sull’Europa, negativi invece quelli sui listini Usa in assenza di dati macroeconomici rilevanti, a parte l’indice della Fed di Dallas. In arrivo, mercoledì il Pil tedesco e quello Usa. In calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 109,6 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,2 punti al 3,58% e quello tedesco di 2,3 punti al 2,49%. In rialzo il dollaro a 0,88 euro, 143,7 yen e 0,75 sterline, mentre cede l’oro (-0,36% a 3.285,67 dollari l’oncia) e si muove poco il greggio (Wti +0,41% a 63,28 dollari al barile). Fiacco il gas (-0,1% a 32,4 euro al MWh). Sulla piazza di Tokyo pesanti i produttori di semiconduttori Advantest (-4,68%) e Disco (-4,63%), brillanti gli automobilistici Toyota (+3,59%), spinta da ipotesi di un piano di acquisto titoli con un premio del 40% da parte della famiglia del presidente Akio Toyoda. Sugli scudi anche Niossan (+2,33%), positiva Mitsubishi (+1,23%), debole invece Suziki (-1,53%) dopo i conti trimestrali della controllata indiana Maruti. In campo bancario contrastate Nomura (-2,88%) e Mitubishi Ufj (+2,13%).

