Borsa: Asia in rialzo ma la Cina resta al palo

Bene Tokyo, debole Hong Kong con tonfo Byd

MILANO, 22 SET – Il rally con cui ha chiuso la settimana Wall Street fa ripartire di slancio la settimana dei mercati. In Asia Tokyo sale dell’1,1% con l’attenuarsi delle preoccupazioni circa il piano della Banca del Giappone di cedere le sue ingenti partecipazioni in Etf. Seul guadagna lo 0,6 per cento. I futures sugli indici azionari per Stati Uniti ed Europa restano invece poco variati. In Cina prevale la cautela, l’indice Shanghai cede lo 0,12% e lo Shenzhen resta poco sopra la parità (+0,02%) e Hong Kong cede l’1,13% con Byd che crolla (-3,5%) dopo il disimpegno di Warren Buffett.

