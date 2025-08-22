Borsa: Asia in tenuta in attesa scelte della Fed, bene la Cina

agenzia

Incerti i futures sull'avvio dei listini europei

MILANO, 22 AGO – Mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico generalmente in rialzo in attesa di segnali concreti da parte della Federal reserve sul taglio dei tassi in settembre. La Borsa di Tokyo si sta avviando alla chiusura con gli indici sulla parità, mentre Hong Kong sale dello 0,5. Shanghai e Shenzhen sono in aumento di un punto percentuale. In rialzo dello 0,8% Seul, mentre Sidney perde lo 0,5%. Incerti i futures sull’avvio dei listini europei.

