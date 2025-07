Borsa: Asia incerta con la proroga sui dazi cinesi e la Fed

agenzia

Salgono i future in Europa e usa in attesa dei dati sul pil

MILANO, 30 LUG – Borse asiatiche in ordine sparso con gli investitori che registrano con favore il dialogo tra Usa e Cina, con la probabile estensione della tregua sui dazi in scadenza il 12 agosto, e aspettano le decisioni della Fed, che questa sera dovrebbe continuare a mantenere i tassi fermi anche se con possibili crescenti divisioni interne. Tokyo è poco mossa (-0,06%), Hong Kong cede l’1,5%, Shanghai l’1,2% e Shenzhen lo 0,2% mentre Seul (+0,8%) e Sydney (+0,6%) sono in rialzo. Progressi marginali anche per i future su Wall Street e sull’Europa, con gli investitori che attendono i dati sul pil Usa del secondo trimestre, preceduto in mattinata da quello tedesco e dell’eurozona, accompagnati dai risultati di colossi del calibro di Meta e Microsoft, seguiti domani da Amazon ed Apple mentre sulle due sponde dell’Atlantico continuano ad affluire le trimestrali. In attesa della Fed il dollaro è poco mosso e scambia a 1,1548 sull’euro mentre il petrolio tiene i progressi registrati alla vigilia, i più forti delle ultime sei settimane, con il Brent che cede lo 0,1% a 72,44

