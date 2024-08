Borsa: Asia incerta, si rafforza lo yen per la Bank of Japan

agenzia

Tokyo +0,4% dopo le parole da 'falco' di Ueda

MILANO, 23 AGO – Seduta incerta per i listini asiatici, dopo la chiusura in calo di Wall Street, in attesa del discorso del presidente della Fed Powell a Jackson Hole. Le risposte da ‘falco’ date dal governatore della Bank of Japan, Kazuo Ueda, alle domande del parlamento giapponese ha avuto l’effetto di rafforzare lo yen, che segna una crescita dello 0,7% sul dollaro. A poche settimane del caos scatenato sui mercati dalla decisione di aumentare i tassi Ueda ha detto in sostanza che non rinuncia a proseguire su questa strada. Tokyo ha concluso la giornata in crescita dello 0,4% mentre a scambi ancora in corso Hong Kong segna un calo dello 0,44%. Oscillano interno parità le Borse cinesi di Shanghai (-0,01%) e Shenzhen (-0,03%).

