Borsa: Asia positiva, con Tokyo chiusa yen ai minimi dal ’90

agenzia

Poi la moneta giapponese rimbalza sul dollaro

MILANO, 29 APR – Avvio di settimana positiva sui listini dell’Asia dove Tokyo è rimasta chiusa del festività e, complici gli scambi sottoli, il cambio yen-dollaro è scivolato ai minimi da 34 anni (-1,2% a 160,17) per poi rimbalzare del +2%. Hong Kong guadagna lo 0,8% e con lo stesso rialzo ha chiuso Sydney (+0,81%). Forti anche le altre Borse cinesi di Shanghai (+0,77%) e Shenzhen (+2,2%) sull’onda lunga della chiusura di Wall Street, – i cui futures restano ancora bene intonati – di venerdì scorso grazie ai risultati dei big tech. Seduta in crescita infine per Seul (+1,17%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA