Borsa: Asia positiva in attesa dati sul mercato del lavoro Usa

agenzia

Ancora chiusi i listini cinesi, brilla Hong Kong

MILANO, 04 OTT – Seduta nel complesso positiva per le Borse asiatiche dove sono ancora chiusi per festività i listini della Cina continentale. In attesa dei dati sul lavoro negli Stati Uniti – oggi verranno diffusi i salari non agricoli -, che forniranno elementi per il prossimo taglio dei tassi della Fed, Hong Kong è in deciso terreno positivo (+1,8% a mercato ancora aperto), Seul guadagna lo 0,37%, Tokyo lo 0,22%. In ribasso invece Sydney (-0,67%). Da segnalare la leggera flessione del petrolio dopo che il greggio ha guadagnato più del 5% ieri, sui massimi da un mese. Resta l’attenzione degli investitori sullo scontro fra Israele e Iran e le possibile ricadute sul fronte energetico

