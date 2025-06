Borsa: Asia positiva, ottimismo sull’Iran, Tokyo +1,14%

agenzia

Bene futures in Europa e negli Usa, attesa per Lagarde e Powell

MILANO, 24 GIU – Borse positive in Asia e Pacifico dopo le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump su una possibile tregua in Iran all’indomani dell’attacco americano. Tokyo ha guadagnato l’1,14%, Taiwan il 2,1%, Seul il 2,96% e Sidney lo 0,95%. Ancora aperte Hong Kong (+1,91%), Shanghai (+1,01%), Mumbai (+1,2%) e Singapore (+0,47%). Positivi i futures sull’Europa e su Wall Street. In arrivo gli indici Ifo dalla Germania, i prezzi delle abitazioni Usa, gli indici Fed di Richmond e gli interventi dei presidenti della Bce Christine Lagarde e della Fed Jerome Powell. In forte calo il greggio (Wti -5,1% a 65 dollari al barile), il gas (-12,17% a 35,55 euro al MWh) e l’oro (-1,42% a 3.320 dollari l’oncia). In calo anche il dollaro a 0,86 euro e 0,73 sterline, mentre lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi scende a 93 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,4 punti al 3,43% e quello tedesco invariato al 2,5%. Sulla piazza di Tokyo brillanti i produttori di semiconduttori Lasertec (+12,69%), Disco (+4,29%) e Tokyo Electron (+3,61%). Positivi i bancari Nomura (+0,78%), Mitsubishi Ufj (+1,34%) e Mizhuo (+2,17%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA