Borsa: Asia positiva su segnali di pace per Ucraina, bene Seul

agenzia

Incerti i futures sull'avvio delle Borse europee

MILANO, 17 MAR – Mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico in generale rialzo sui segnali di pace per la guerra in Ucraina: in attesa dei colloqui diretti tra Trump e Putin, la Borsa migliore della zona è quella di Seul, cresciuta dell’1,7%. Bene anche Tokyo e Hong Kong, entrambe in rialzo dello 0,9%, con Sidney in aumento dello 0,8%. Poche frazioni sopra la parità invece i listini Shanghai e Shenzen dopo che la produzione industriale in Cina ha segnato un rialzo del 5,9% annuo nei primi due mesi del 2025, un dato migliore rispetto alle stime degli analisti ma in calo su dicembre. Incerti i futures sull’avvio delle Borse europee.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA