Al palo Parigi

MILANO, 06 FEB – Avvio in cauto rialzo in Europa. Parigi è al palo (+0,01%) e Francoforte sale dello 0,61%. Si mette in luce Londra (+0,74%) in attesa della Bank of England che dovrebbe tagliare i tassi.

