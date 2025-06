agenzia

Francoforte -1,12%, Londra -0,58%, Parigi -1,34%

MILANO, 19 GIU – Le Borse europee si fermano tutte in terreno negativo tra i timori per le guerre e per i dazi. Parigi ha perso l’1,34%, Francoforte l’1,12% e Londra lo 0,58 per cento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA