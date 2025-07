Borsa: Cina contiene il calo, in Europa future in ribasso

agenzia

Investitori cauti guardando ai dazi

MILANO, 04 LUG – Gli investitori sono cauti in attesa degli sviluppi sui dazi con gli Usa, ma le Borse in Asia guardano oltre la minaccia di Trump. Tokyo si mantiene sulla parità, Shanghai sale dello 0,26%, Hong Kong cede lo 0,8 per cento. Intanto in Europa i future sono in calo e si immagina un avvio debole e una seduta di attesa, ‘orfana’ di Wall Street che festeggia il giorno dell’Indipendenza.

