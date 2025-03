Borsa: corrono i listini con i titoli della difesa e auto

agenzia

Francoforte +2,3%, Parigi +1,4%, Milano +1%

MILANO, 03 MAR – Le Borse in Europa viaggiano sui massimi di seduta grazie all’impennata dei titoli del settore della difesa e il rialzo delle case automobilistiche dopo che la Ue ha deciso che avranno più tempo per adeguarsi al regolamento sulle emissioni di CO2. Milano prende slancio e sale dell’1,05%, Francoforte supera i 23mila punti e guadagna il 2,3%, Parigi a +1,41% ritocca i suoi massimi da 10 mesi, Londra sale dello 0,8 per cento. A Piazza Affari Leonardo guadagna il 12%, Iveco il 9,4%, Buzzi il 2,2% e alzano la testa anche le banche. Unicredit sale del 2%, Mps dell’1,98 per cento. Restano in rosso i titoli dell’energia con Terna in calo dell’1,7%, Enel dell’1,4% e Snam dell’1,2 per cento.

