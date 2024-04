Borsa di Copenaghen,edificio del XVII secolo in ristrutturazione

agenzia

STOCCOLMA, 16 APR – Un incendio di vaste proporzioni nell’ex Borsa Valori di Copenaghen, risalente al XVII secolo, ha fatto crollare la guglia dello storico edificio, che era in fase di ristrutturazione. La guglia di 54 metri è scomparsa tra le fiamme al Borsen, che fu commissionato dal re Cristiano IV e costruito tra il 1619 e il 1640. Situato accanto al Parlamento danese, il Palazzo di Christiansborg, l’edificio ha ospitato la borsa valori fino agli anni ’70 e attualmente funge da sede della Camera di Commercio danese. La polizia ha dichiarato su X di aver bloccato alcune zone del centro città per combattere l’incendio. “Stiamo assistendo a uno spettacolo terribile”, ha dichiarato la Camera di Commercio danese. L’edificio, uno dei più antichi della capitale danese, era in fase di ristrutturazione quando ha preso fuoco. Le cause dell’incendio al momento sono sconosciute.

