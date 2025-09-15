Borsa: difesa e lusso spingono l’Europa, Milano +1%

agenzia

Torna sulla parità lo spread tra Francia e Italia

MILANO, 15 SET – Borse europee positive ma con meno entusiasmo, dopo che l’Antitrust cinese ha ritenuto Nvidia responsabile della violazione delle regole nazionali sulla concorrenza. L’attenzione dei mercati resta focalizzato sulle banche centrali, in particolare con l’attesa di un taglio dei tassi da parte della Fed. Nel Vecchio continente si mettono in mostra Milano e Parigi (+1%). Bene anche Francoforte (+0,3%) e Madrid (+0,5%). In territorio negativo Londra (-0,02%). I principali listini sono spinti dall’andamento del comparto della difesa (+1,6%) con Thales (+3,9%), Leonardo (+2,5%) e Rheinmetall (+1,9%). Seduta brillante per il lusso (+1,4%) dove corrono Kering (+3,5%), Cucinelli (+3,1%), Moncler (+2,9%) e Lvmh (+1,9%). Cresce il settore delle banche (+1,1%), dove si mettono in mostra Societe Generale (+2,6%), Credit Agricole (+2%) e Commerzbank (+1,7%). In controtendenza il settore della farmaceutica (-0,6%) e le Tlc (-0,3%). Sul fronte dei titoli di Stato, torna sulla parità lo spread tra Italia e Francia. Il rendimento Btp a dieci anni italiano si attesta al 3,48%, pari a quello dell’Oat francese. Scende il differenziale tra il decennale italiano e il Bund tedesco e si attesta a 78 punti. A Piazza Affari oltre ai titoli del lusso si mette in mostra Stm (+3,2%). Tra le banche avanzano Intesa (+2,2%), Bper (+1,8%), Popolare Sondrio (+1,7%). Girano in rialzo Mediobanca (+0,4%) che ritocca i massimi storici a 22,09 euro, e Mps (+0,3% a 8,4 euro). Acquisti su Pirelli (+1,6%), Stellantis (+1,5%) e Tim (+1,1%). Seduta negativa per Tenaris (-0,8%), Snam (-0,6%) e Amplifon (-0,5%).

