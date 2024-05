Borsa: Europa allunga il passo, Milano la migliore +0,5%

agenzia

Bene i titoli auto ed energia, accelera Tim +1,5%

MILANO, 27 MAG – I titoli europei allungano il passo, dopo essere rimasti sostanzialmente fermi tutta la mattina, in una giornata con i mercati del Regno Unito e degli Stati Uniti chiusi per festività. L’indice Stoxx 600 sale dello 0,2% con i titoli dell’auto e dell’energia che registrato i risultati migliori, mentre le banche e i titoli tecnologici sono i più venduti. Parigi guadagna lo 0,27%, Francoforte lo 0,35%, Madrid lo 0,43%, Milano è la migliore con un rialzo dello 0,5 per cento. Tra i singoli titoli a Piazza Affari sale sugli scudi Tim (+1,5%) e resta ben comprata Saipem (+2,8%). Bene Enel (+1,5%), Eni (+1,04%), Erg (+1,7%). Stellantis sale dell’1,2 per cento. Restano in rosso i titoli del settore finanziario con Mediolanum in calo dell’1,03%, Bper dello 0,7%, Pop. Sondrio dello 0,6% e Banco Bpm dello 0,4 per cento.

