Borsa: Europa bene intonata in attesa della Bce, Milano +1%

Tim è la migliore (+6,3%) spinta da Bofa

MILANO, 12 SET – Le Borse europee sono bene intonate, con guadagni nell’ordine dell’1%, in attesa della Bce che dovrebbe tagliare i tassi di 25 punti base, portando il tasso sui depositi al 3,5%, e dei dati macro Usa come le richieste inziali dei sussidi di disoccupazione e l’indice dei prezzi alla produzione che contribuiranno alla decisione della Fed la prossima settimana sull’ammontare del primo suo taglio. il primo effetto è sui rendimento dei titoli di Stato con lo spread Btp-Bund in discesa a 140,4 punti base e il decennale italiano che rende il 3,52%. Sull’azionario brillano i titoli dei microprocessori come Stm (+2%), grazie al ritorno degli acquisti sui tecnologici visto alla vigilia sul Nasdaq, e spiccano le banche anche per il risiko ripartito col blitz di Unicredit (+3,2%) su Commerzbank (+2,6%): il ceo del gruppo italiano Andrea Orcel non ha escluso un’acquisizione dell’istituto tedesco. A Piazza Affari (+1,04%) la migliore è tuttavia Tim (+6,31% a 0,23 euro) promossa da Bofa che ha ribadito il giudizio ‘buy’ e ha alzato il prezzo obiettivo a 0,34 euro.

