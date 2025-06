Borsa: Europa brillante dopo tregua Iran-Israele, Milano +1,5%

agenzia

Futures Usa in rialzo, attesi gli interventi di Lagarde e Powell

MILANO, 24 GIU – Si confermano brillanti le principali Borse per effetto della tregua temporanea tra Iran e Israele e dopo gli indici Ifo sulla fiducia delle imprese in Germania migliori delle stime. La migliore è Francoforte (+1,7%), seguita da Milano (+1,5%), Madrid (+1,45%), Parigi (+1,15%) e Londra (+0,3%). Positivi i futures Usa. In arrivo nel pomeriggio i prezzi delle case americane, gli indici della Fed di Richmond e gli interventi dei presidenti della Bce Christine Lagarde e della Fed Jerome Powell. In forte calo il greggio (Wti -3,6% a 66,06 dollari al barile) e il gas (-10,83% a 36,1 euro al MWh). Più cauto l’oro (-0,1% a 3.322,2 dollari l’oncia). Debole il dollaro a 0,86 euro e a poco più di 0,73 sterline. Scende a 92,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,2 punti al 3,48% e quello tedesco in crescita di 5,1 punti al 2,55%. Prosegue la corsa degli automobilistici Stellantis (+2,56%), sull’onda lunga dell’avvio della gestione di Antonio Filosa, Volkswagen (+3%) e Renault (+2,84%). In allungo i produttori di semiconduttori Stm (+2,28%), Infineon (+2,05%) e Asml (+1,32%). Svetta Puma (+4,1%) nel lusso, seguita Kering (+1,6%), Richemont (+1,5%) , Cucinelli e Moncler (+1,15% entrambe). Pesano i petroliferi Bp (-4,44%), TotalEnergies (-2,85%), Shell (-2,8%) ed Eni (-2,6%). Tra le banche svetta Mps (+6,3%) che avrebbe ricevuto un primo via libera dal consiglio di vigilanza della Bce per l’Ops su Mediobanca (+4,42%). In luce anche Unicredit (+3,16%), Banco Bpm (+3%), Bnp (-2,9%), Bper (+2,5%), Popolare Sondrio (+2,2%) e Intesa (+2,15%). Congelate Bbva e Sabadell in attesa di una conferenza stampa del governo di Madrid sull’Opa della prima sulla seconda.

