agenzia

Londra +0,27%, Milano e Madrid in rosso

MILANO, 11 GIU – Avvio di seduta cauto in Europa. Francoforte (+0,04%) e Parigi (+0,08%) aprono appena sopra la parità, Milano partita in rialzo (+0,13%) gira subito dopo in calo e Madrid segna un meno 0,35 per cento. Solo Londra apre in più chiaro rialzo, con l’indice Ftse 100 che guadagna lo 0,27 per cento.

