Londra +0,14%, Parigi +0,05%, Francoforte -0,03%

MILANO, 18 GIU – L’avvio di seduta per le Borse in Europa è nel segno della cautela, in attesa delle decisioni della Fed sui tassi. Francoforte apre appena sotto la parità (-0,03%), Parigi appena sopra (+0,05%) e Londra guadagna lo 0,14 per cento.

