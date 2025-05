agenzia

Francoforte sale dell'1,68%. Londra chiusa per festività

MILANO, 26 MAG – Giornata positiva per le Borse europee malgrado la chiusura per festività di Londra e di Wall Street. Grazie al rinvio al 9 luglio dell’aumento dei dazi americani e al clima più tranquillo sui mercati, Francoforte ha segnato un rialzo dell’1,68% e Parigi dell’1,21 per cento.

