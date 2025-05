agenzia

Londra +0,27%, Parigi +0,64%, Francoforte +0,63%

MILANO, 09 MAG – Il cauto ottimismo su un accordo con gli Usa in tema di dazi porta a chiudere in rialzo i mercati in Europa. Londra si è fermata in progresso dello 0,27%, Parigi dello 0,64%, Francoforte dello 0,63%, Madrid dello 0,48% e la migliore Milano con un progresso dell’1,02 per cento.

