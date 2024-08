Borsa: Europa conferma il rialzo, future positivi, Milano +0,6%

agenzia

Spread a 141,2 punti, accelera il gas dopo l'attacco ucraino

MILANO, 12 AGO – Si confermano in rialzo le principali borse europee al traguardo di metà seduta. La migliore è Milano (+0,55%), seguita da Londra (+0,5%), Francoforte (+0,35%) e Madrid (+0,17%), invariata Parigi. Positivi i future Usa in una giornata priva di dati macro rilevanti. Gli investitori puntano però lo sguardo al Pil dell’Eurozona e all’inflazione Usa, in agenda mercoledì prossimo. Accelera il greggio (Wti +1,17% a 77,74 dollari al barile), inverte la rotta l’oro (-0,05% a 2.442 dollari l’oncia) e allunga il passo il gas naturale (+4% a 42 euro al MWh), su nuovi massimi da giungo dopo l’attacco ucraino in territorio russo. Stabile a 141,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2 punti al 3,66% e quello tedesco di 2,4 punti al 2,24%. Si indebolisce il dollaro a 0,91 euro, stabile invece a 0,78 sterline. Sulla piazza di Londra corre Bt (+6,4%) dopo l’accordo tra Altice Uk e Bharti Global, che rileva il 24,5% dell’operatore telefonico britannico. Acquisti anche su Vodafone (+0,95%) e Tim (+0,86%). Salgono i petroliferi Bp (+1,43%), Eni (+0,85%), TotalEnergies (+0,75%) e Shell (+0,7%), brillante Saipem (+1,57%) in Piazza Affari. Accelerano i bancari Mediolanum (+1,98%), Commerzbank (+1,91%) ed Mps (+1,78%). Seguono Barclays (+1,33%), Caixabank (+1,1%), Popolare Sondrio e Intesa (+1% entrambe), Unicredit (+0,9%) e Banco Bpm (+0,41%). Bene i produttori di semiconduttori Be (+2,67%), Asm (+0,92%) ed Stm (+0,71%). In ordine sparso invece gli automobilistici Stellantis (+0,13%), Ferrari (+0,21%), Volvo (+0,48%), Mercedes (-0,33%) e Bmw (-0,15%).

