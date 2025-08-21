Borsa: Europa contrastata nel finale, giù New York, Milano +0,2%

agenzia

Lo spread supera gli 82 punti, al via summit Jackson Hole

MILANO, 21 AGO – Borse europee contrastate nel finale, mentre si confermano deboli i listini Usa nel giorno in cui apre il summit della fed a Jackson Hole, nel Wyoming (Usa). La migliore è Milano (+0,2%), seguita da Londra (+0,15%), Francoforte (+0,1%), Madrid (-0,05%) e Parigi (-0,45%). Sale a 82,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in crescita di 5,6 punti al 3,58% e quello tedesco di 3,9 punti al 2,75%. Torna a salire il greggio (Wti +0,57% a 63,07 dollari al barile) e accelera il gas naturale (+3,85% a 33,13 euro al MWh) dopo l’attacco russo della notte scorsa a infrastrutture di trasporto ucraine. Risale anche il dollaro a 0,86 euro centesimi e 74,49 penny, così come l’oro (+0,33% a 3.339,62 dollari al barile). Deboli i titoli del lusso con Lvmh (-2%), Hermes (-1,85%), Kering (-1,65%), Moncler (-1%) e Cucinelli (-0,95%). In calo anche il comparto auto con Stellantis (-1,63%), Renault (-1,3%), Ferrari (-0,97%) e Bmw (-0,8%). Gli attacchi russi della notte scorsa sull’Ucraina ridanno fiato al settore della difesa, da Leonardo (+4,86%) a Hensoldt (+3,9%), Rheinmetall (+3,65%) e Saab (+2,7%).

