Borsa: Europa contrastata, sale Parigi (+0,7%), Milano -0,2%

agenzia

Future Usa positivi, attesi gli interventi di Trump e di Powell

MILANO, 23 SET – Borse europee contrastate, con Parigi (+0,7%) in testa davanti a Francoforte (+0,47%), Londra (+0,22%), Madrid (+0,1%) e Milano (-0,2%). Positivi i future Usa in attesa degli interventi del presidente Donald Trump, che incontra l’omologo argentino Javier Milei e del presidente della Fed Jerome Powell, che illustra le previsioni economiche della banca centrale Usa. Peggio delle stime gli indici Pmi in Francia, meglio invece quelli in Germania e nell’Ue. In arrivo più tardi gli analoghi indicatori dal Regno Unito e dagli Usa, dove viene diffuso anche l’indice Fed di Richmond. Risale a 79,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,6 punti al 3,53% e quello tedesco di 0,5 punti al 2,74%. Debole il greggio (Wti -0,26% a 62,12 dollari al barile), in rialzo invece il gas naturale (+0,47% a 32 euro al MWh). Nuovo rialzo dell’oro (+0,72% a 3.754,35 dollari l’oncia) mentre si rafforza il dollaro a 84,8 centesimi di euro e a 73,96 penny. Tiene il comparto dell’energia con Eni (+0,44%), Shell (+0,41%), Bp (+0,39%) e TotalEnergies (+0,35%). Acquisti sugli automobilistici Porsche (+2,8%), Stellantis (+2,1%), Volkswagen (+1,86%) e Renault (+1%). Contrastati i produttori di semiconduttori Stm (+3%), Infineon (+2,4%) e Asm (-1,18%), mentre si muovono in ordine sparso le banche. Brilla Montepaschi (+2%) e scivola Mediobanca (-2,83%), di cui Siena ha oltre l’86%, in vista delle fusione e del ritiro dal listino di Piazzetta Cuccia. Acquisti su Natwest (+0,78%), deboli invece Unicredit (-1%), Bper (-0,6%), Intesa (0,5%) e Commerzbank (-2,11%, dopo il taglio della raccomandazione di Kbw a ‘underperform’ (rendimento inferiore al mercato).

