Borsa: Europa debole con i timori sugli Usa, Milano -1,9%

agenzia

Vendite sugli asset Usa dopo Moody's, Treasury sotto pressione

MILANO, 19 MAG – Borse europee fiacche in tarda mattinata in scia alle preoccupazioni sul debito americano riaccese dal taglio del rating da parte di Moody’s. Parigi cede lo 0,7%, Londra lo 0,6%, Francoforte lo 0,2% mentre Milano, in calo dell’1,9%, sconta lo stacco della cedola da parte di 24 big del listino principale che pesano sull’indice per l’1,77%. Le Borse europee risentono delle turbolenze che stanno investendo gli asset americani, oggetto di vendite generalizzate sui mercati: i future su Wall Street sono in forte calo, con il Nasdaq che cede l’1,6% e l’S&P 500 l’1,2% e il dollaro che scivola di oltre l’1% sull’euro, con cui scambia a 1,128. Preoccupa l’ascesa dei rendimenti dei titoli di Stato americani, la cui impennata aveva spinto il presidente Usa, Donald Trump, ad ammorbidire la sua posizione sui dazi. I rendimenti dei Treasury decennali sono in rialzo di 6 punti base, al 4,54%, i trentennali, che balzano di 7 punti base al 5,02%, sono tornati ai massimi da novembre 2023. Movimenti che indeboliscono anche il debito dell’Eurozona, con i rendimenti dei Btp in rialzo di 7 punti, al 3,66% e lo spread con il Bund che si allarga a quota 102. A Piazza Affari vanno bene le banche: al netto dell’effetto dividendo, Bper sale del 3,9%, Mps del 3,6%, la Popolare di Sondrio il 2,4%, Banco Bpm l’1,8%. Bene anche Buzzi (+1,6%) e Pirelli (+1,3%) mentre arrancano Cucinelli (-3,3%) e Moncler (-3%) con le vendite al dettaglio in Cina sotto le attese, seguite da Ferrari (-2,2%), Interpump (-1,7%), Stellantis (-1,5%) e Prysmian (-1,5%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA