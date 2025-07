Borsa: Europa debole, future Usa in rialzo, Milano -0,15%

agenzia

Intervengono Bailey, Powell e Lagarde, giovedì Bce su tassi

MILANO, 22 LUG – Borse europee deboli con l’arrivo delle trimestrali e i negoziati in corso sui dazi. La peggiore è Francoforte (-0,53%), preceduta da Parigi (-0,4%), e Milano (-0,15%), poco sotto la parità invece Londra e Madrid. Positivi i future Usa in vista degli interventi del governatore della Boe Andrew Bailey, del presidente della Fed Jerome Powell e della numero uno della Bce Christine Lagarde. In arrivo da Oltreoceano gli indici della Fed di Richmond e le anticipazioni dell’Api sulle scorte settimanali di greggio americane. Sale a 84,7 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,8 punti sopra al 3,46% e quello tedesco di 0,8 punti al 2,62%. Stabile il dollaro a 0,85 euro abbondanti, mentre sale sopra quota 0,74 sterline. In progresso l’oro (+0,66% a 3.388,52 dollari l’oncia) a differenza del greggio (Wti -1,2% a 66,4 dollari al barile). In crescita invece il gas (+0,8% a 33,42 euro al MWh) con l’allerta caldo scattata nell’Europa del Sud. Le vendite colpiscono in particolare i produttori di semiconduttori Infineon (-2,75%), Stm (-2,02% a 27,82 euro) nonostante il rialzo della raccomandazione da ‘neutral’ ad ‘outperform’ degli analisti di Adr, che hanno rialzato del 52% a 50 dollari (42,77 euro) il prezzo obiettivo. Il gruppo italo-francese si prepara ad annunciare la trimestrale il prossimo 24 luglio, mentre oggi è il turno di Asm International (-1,65%), che li diffonde a borsa chiusa. Segno meno per gli automobilistici Stellantis (-0,73%), all’indomani dei preliminari, Renault (-0,57%) e Volkswagen (-0,5%). Prosegue invece la corsa di Iveco (+1,95%) in vista della cessione di Idv, che vede tra i pretendenti Leonardo (+0,21%) insieme a Rheinmetall (-0,5%).

