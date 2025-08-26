Borsa: Europa debole nel finale, Wall Street cauta, Milano -1,2%

agenzia

I timori su una crisi di governo a Parigi affondano le banche

MILANO, 26 AGO – Borse europee deboli nel finale, con gli indici Usa cauti intorno alla parità all’indomani della richiesta di voto di fiducia del primo ministro francese François Bayrou parità. La peggiore è Parigi (-1,45%), preceduta da Milano (-1,2%), Madrid (-0,75%), Londra (-0,65%) e Francoforte (-0,2% entrambe). Meglio delle stime gli ordinativi di beni durevoli (+1,1%), rallenta dal 2,9 al 2,6% invece la crescita dei prezzi delle case. In calo meno delle stime la fiducia dei consumatori Usa a 97,4 punti, uno in più del previsto, così come risale da -20 a -7 punti contro i -11 attesi l’indice manifatturiero della Fed di Dallas. Meglio delle stime gli indici Fed di Richmond, mentre fa peggio quello della Fed di Atlanta. Ampliano il calo il greggio (Wti -2% a 63,53 dollari al barile) e il gas (-01,11% a 33,4 euro al MWh), mentre sale l’oro (+0,25% a 3.380,2 dollari l’oncia). Debole il dollaro a 85,76 centesimi di euro e 74,15 penny. Scende a 83,7 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 3,5 punti al 3,56%. Altrettanti ne perde quello tedesco al 2,72%. Sotto pressione le banche francesi, da SocGen (-7,55%) a Credit Agricole (-5,65%) e Bnp (-4,85%). Scivolone di Commerzbank (-4,8%), dopo il taglio della raccomandazione di Bofa, più cauta invece Deutsche Bank (-1,6%), insieme alle spagnole Bbva (-1,82%) e Santander (-1,7%). A Londra cede Standard Chartered (-1,55%), più caute Hsbc (-0,7%) e Barclays (-0,65%). In Piazza Affari soffrono Unicredit (-3%), Popolare Sondrio (-2,88%), Montepaschi (-2%), Intesa (-1,95%), Mediobanca (-1,7%) e Banco Bpm (-0,85%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA