Borsa: Europa debole, traballa governo in Francia, Milano -1,1%

Future in rosso, cauta Francoforte (-0,4%), pesa Parigi (-1,7%)

MILANO, 26 AGO – Si addensano le nubi sulle principali borse europee con il governo francese che traballa e la resistenza annunciata dalla governatrice della Fed Lisa Cook che il presidente Usa Donald Trump vorrebbe licenziare. La peggiore oggi è Parigi (-1,7%), preceduta da Milano (-1,12%), Madrid (-0,7%), Londra e Francoforte (-0,4% entrambe). Negativi i future Usa in attesa degli ordinativi di beni durevoli, dei prezzi delle case, della fiducia dei consumatori e degli indici Fed di Richmond e di Dallas. Debole il greggio (Wti -1,74% a 63,67 dollari al barile) in vista delle anticipazioni dell’Api sulle scorte settimanali di greggio, mentre il gas (-0,9% a 33,49 euro al MWh) resiste sopra quota 33 euro. Lieve rialzo per l’oro (+0,13% a 3.376,71 dollari l’oncia), mentre si indebolisce il dollaro a 85,79 centesimi di euro e 74,14 penny. Si assesta a 84,6 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1 punto al 3,58% e quello tedesco di 1,8 punti al 2,73%. Sotto pressione le banche francesi, da SocGen (-7,74%) a Credit Agricole (-5,95%) e Bnp (-5,35%). Scivolone di Commerzbank (-6,26%), più cauta invece Detusche Bank (-2,12%), insieme alle spagnole Caixabank (-1,83%) e Santander (-1,51%). A Londra Hsbc cede l’1,1% e Barclays l’1,2%,mentre in Piazza Affari Unicredit cede il 2,96%, Popolare Sondrio il 2,5%, Montepaschi il 2,11%, Mediobanca l’1,9%, Intesa l’1,8%, Bper l’1,7% e Banco Bpm l’1%.

